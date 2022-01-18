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Зарезала и сожгла в ковре: на Хмельнитчине девушка убила 60-летнего собутыльника

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зарезала и сожгла в ковре: на Хмельнитчине девушка убила 60-летнего собутыльника

В Хмельницкой области перед судом предстанет 23-летняя девушка, которая жестоко убила втрое старшего мужчину. За совершенное ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в селе Оринин Каменец-Подольского района.

Вместе с 60-летним мужчиной девушка распивала спиртное у него дома. Во время разговора между ними возник конфликт, и старший мужчина поднял руку на гостью.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 23-летняя девушка схватила нож и нанесла хозяину около двадцати ударов. Мужчина скончался в ту же ночь.

Тело нашли в ковре

Во время допроса подозреваемая рассказала, как планировала избежать ответственности за убийство.

Испугавшись, сначала она сбежала из дома 60-летнего мужчины, однако в ту же ночь вернулась. Девушка спрятала тело погибшего в ковер и подожгла его дом.

В полицию обратились неравнодушные односельчане, заметившие, что сосед перестал выходить на связь.

Зайдя в дом, правоохранители обнаружили обожженное тело хозяина. В ходе первоочередных следственных действий выяснилось, что единственной подозреваемой является его 23-летняя подруга.

В каких отношениях были подозреваемая и погибший, в полиции не сообщили. Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное повреждение имущества путем поджога) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. В совершенном 23-летняя девушка призналась.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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