Зарізала і спалила в килимі: на Хмельниччині дівчина вбила 60-річного співчарочника

У Хмельницькій області перед судом постане 23-річна дівчина, яка жорстоко вбила втричі старшого чоловіка. За скоєне їй загрожує до 15 років в’язниці.

Інцидент стався у жовтні минулого року в селі Оринин Кам’янець-Подільського району.

Разом із 60-річним чоловіком дівчина розпивала спиртне у нього вдома. Під час розмови між ними виник конфлікт, і старший чоловік підняв руку на свою гостю.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 23-річна дівчина схопила ніж та завдала господареві близько двадцяти ударів. Чоловік помер тієї ж ночі.

Тіло знайшли у килимі

Під час допиту підозрювана розповіла, яким чином планувала уникнути відповідальності за вбивство.

Перелякавшись, спочатку вона втекла з будинку 60-річного чоловіка, однак тієї ж ночі повернулася. Дівчина заховала тіло загиблого у килим та підпалила його будинок.

До поліції звернулися небайдужі односельчани, які помітили, що сусід перестав виходити на зв’язок.

Зайшовши до будинку, правоохоронці виявили обпалене тіло господаря. Під час першочергових слідчих дій з’ясувалося, що єдиною підозрюваною є його 23-річна подруга.

В яких стосунках перебували підозрювана та загиблий, у поліції не повідомили. Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна шляхом підпалу) КК України.

Обвинувальний акт скеровано до суду. У скоєному 23-річна дівчина зізналася.