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Под Винницей столкнулись две легковушки: водителя и пассажирку госпитализировали

Юля Захарченко редактор ленты
Под Винницей столкнулись две легковушки: водителя и пассажирку госпитализировали

В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались два человека. Водителя и пассажирку одного из автомобилей госпитализировали в больницу.

По данным Национальной полиции, на трассе Кордышевка – Николаевка столкнулись легковушки ЗАЗ и Renault.

Предварительно водитель ЗАЗ не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу движения и въехал в машину. Два человека в салоне транспортного средства пострадали.

45-летнего водителя ЗАЗ и 44-летнюю пассажирку госпитализировали в местную больницу с травмами. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

18-летний винничанин, находившийся за рулем легковушки Renault, и его пассажир в аварии на автодороге не пострадали.

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По предварительной информации, водители обеих машин были трезвыми. У них взяли образцы крови для проведения анализа на состояние опьянения. Полицейские назначили ряд экспертиз, после проведения которых выяснят точную причину ДТП.

Прокуратура открыла производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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