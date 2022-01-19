В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались два человека. Водителя и пассажирку одного из автомобилей госпитализировали в больницу.

По данным Национальной полиции, на трассе Кордышевка – Николаевка столкнулись легковушки ЗАЗ и Renault.

Предварительно водитель ЗАЗ не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу движения и въехал в машину. Два человека в салоне транспортного средства пострадали.

45-летнего водителя ЗАЗ и 44-летнюю пассажирку госпитализировали в местную больницу с травмами. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

18-летний винничанин, находившийся за рулем легковушки Renault, и его пассажир в аварии на автодороге не пострадали.

По предварительной информации, водители обеих машин были трезвыми. У них взяли образцы крови для проведения анализа на состояние опьянения. Полицейские назначили ряд экспертиз, после проведения которых выяснят точную причину ДТП.

Прокуратура открыла производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.