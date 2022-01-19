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Під Вінницею зіткнулися два легковики: водія та пасажирку госпіталізували

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Вінницею зіткнулися два легковики: водія та пасажирку госпіталізували

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися дві людини. Водія та пасажирку однієї з автівок госпіталізували до лікарні.

За даними Національної поліції, на трасі Кордишівка – Миколаївка зіткнулися легковики ЗАЗ та Renault.

Попередньо водій ЗАЗ не впорався з керуванням автівки, виїхав на зустрічну смугу руху та в’їхав у легкову машину. Двоє людей у салоні транспортного засобу постраждали.

45-річного водія ЗАЗ та 44-річну пасажирку госпіталізували у місцеву лікарню з травмами. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

18-річний вінничанин, який перебував за кермом легковика Renault, та його пасажир в аварії на автодорозі не постраждали.

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За попередньою інформацією, водії обох машин були тверезими. У них взяли зразки крові для проведення аналізу на стан сп’яніння. Поліцейські призначили низку експертиз, після проведення яких з’ясують точну причину ДТП.

Прокуратура відкрила провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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