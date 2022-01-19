Состояние трехлетних двойняшек, выживших в смертельном ДТП 12 января на окружной дороге Харькова, улучшается.

Об этом 18 января сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Девочку перевели в детское травматологическое отделение городской клинической больницы №17, а ее братика, который все еще находится в реанимационном отделении детской нейрохирургии, уже отключили от аппарата ИВЛ.

– Девочка хорошо перенесла переезд. Ей сделали все необходимые процедуры. Обе ее ножки – на вытяжении, – говорит Светлана Горбунова-Рубан.

Рядом с ней, добавляет заместитель Харьковского городского головы, все время находится бабушка.

Мальчик, несмотря на то, что все еще находится в тяжелом состоянии, уже ест.

– Надеемся, что все будет в порядке, и нам удастся как можно скорее восстановить состояние здоровья детишек. Будем делать для этого все возможное, – заверила Светлана Горбунова-Рубан.

Смертельное ДТП произошло на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Черкасская Лозовая 12 января.

34-летний водитель автомобиля KIA, двигаясь в направлении Белгородского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Toyota.

В салоне последнего транспортного средства вместе с 31-летним водителем находилась его жена и двое трехлетних детей.

Муж с женой погибли, а их детей в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, перелом бедра. Кроме того, ему пришлось удалить селезенку.

Девочка в аварии получила переломы обоих бедер.

Сейчас родственники оформляют опеку над детьми, а городские власти обязались оказать семье материальную помощь.

Не выжил в аварии и водитель KIA.

Как сообщил впоследствии народный депутат Александр Бакумов, только за осень 2021 года на водителя трижды составляли админпротоколы по факту вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Ни один из этих протоколов не был рассмотрен по сути из-за недостатка судей.

Источник: Харьковский горсовет