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Угрожал убить и бил окна лопатой: на Хмельнитчине мужчина терроризировал бывшую жену

Наташа Тарчевська редактор ленты
Угрожал убить и бил окна лопатой: на Хмельнитчине мужчина терроризировал бывшую жену

В Хмельницкой области мужчина в течение полугода угрожал убить свою бывшую жену. Домашнему насильнику грозит до двух лет тюрьмы.

Инцидент произошел в селе Бильчин Изяславского района. После развода женщина переехала в другой дом, однако это не остановило 52-летнего мужчину. Он часто приходил к ней в позднее время суток, кричал, обзывал и обещал лишить ее жизни.

Женщина обращалась в полицию: только через полгода на ее бывшего мужа было составлено шесть админпротоколов.

В один из вечеров 52-летний мужчина пришел к бывшей домой с лопатой и выбил окно в ее спальне.

– Собрав достаточно доказательств систематичности совершения насильственных действий, следователи открыли уголовное производство, – говорится в сообщении полиции.

Мужчине сообщили о подозрении: производство осуществляется по ст. 126-1 (Домашнее насилие) УК Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде:

  • общественных работ от 150 до 240 часов;
  • ареста до шести месяцев;
  • ограничение свободы (условный срок) до пяти лет;
  • лишение свободы до двух лет.

В скором времени дело домашнего насильника будет рассмотрено в суде. Сторона обвинения будет настаивать на максимальном наказании.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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