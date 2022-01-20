Угрожал убить и бил окна лопатой: на Хмельнитчине мужчина терроризировал бывшую жену

В Хмельницкой области мужчина в течение полугода угрожал убить свою бывшую жену. Домашнему насильнику грозит до двух лет тюрьмы.

Инцидент произошел в селе Бильчин Изяславского района. После развода женщина переехала в другой дом, однако это не остановило 52-летнего мужчину. Он часто приходил к ней в позднее время суток, кричал, обзывал и обещал лишить ее жизни.

Женщина обращалась в полицию: только через полгода на ее бывшего мужа было составлено шесть админпротоколов.

В один из вечеров 52-летний мужчина пришел к бывшей домой с лопатой и выбил окно в ее спальне.

– Собрав достаточно доказательств систематичности совершения насильственных действий, следователи открыли уголовное производство, – говорится в сообщении полиции.

Мужчине сообщили о подозрении: производство осуществляется по ст. 126-1 (Домашнее насилие) УК Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде:

общественных работ от 150 до 240 часов;

ареста до шести месяцев;

ограничение свободы (условный срок) до пяти лет;

лишение свободы до двух лет.

В скором времени дело домашнего насильника будет рассмотрено в суде. Сторона обвинения будет настаивать на максимальном наказании.