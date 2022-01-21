Искажили до неузнаваемости: в Днепре нашли труп женщины с проломленной головой

В Днепре возле центрального рынка обнаружили труп женщины с изуродованной головой. Возле нее лежала корзина, в которой кровью стекала раненая пулей домашняя кошка.

Ужасную находку местные жители обнаружили в заброшенной недостройке, среди бутылок из-под алкоголя и использованных шприцев. Пятна человеческой крови были здесь по всему периметру.

Что известно о женщине

Криминалисты вместе со следственно-оперативной группой работали на месте происшествия не один час. Погибшую женщину они нашли в одном из помещений недостройки, она лежала головой вниз.

Когда жертву перевернули на спину – узнать ее было просто невозможно. Женщине буквально проломили череп и обезобразили лицо, на котором простиралась огромная скальпированная рана.

По предварительным выводам судмедэкспертов, смертельный удар нападавший нанес шлакоблоком. У женщины правоохранители также нашли маленький черный рюкзак, однако внутри – ни документов, ни ценных вещей или телефона.

В полиции заверили, что возраст погибшей — примерно 50-55 лет, однако уже несколько дней личность женщины установить не удается.

Корзина с раненой кошкой

Корзину, в которой лежала раненая домашняя кошка, случайно обнаружила зоозащитницу буквально за углом от места, где обнаружили тело неизвестной женщины.

Ветеринарам удалось спасти животное: из лапы кошки была удалена настоящая пуля.

– Повреждение мягких тканей достаточно глубокое, поэтому кошка сейчас нуждается в стационарном лечении. Она молода, нестерилизирована, но однозначно она не бездомна, — подтвердили в ветклинике.

Уже известно, что расходы по операции и реабилитации взяли на себя волонтеры. Корзина, в которой нашли кошку, и вернула следователей к расследованию убийства женщины.

В тот же день на камерах наблюдения правоохранители нашли ее в супермаркете возле железнодорожного вокзала: женщина шла с этой корзиной в руках.

– Сейчас мы отрабатываем поезда и другой транспорт, который в это время прибывал в Днепр. Будем благодарны за любую информацию об этой женщине и ее лице. – отметили в полиции.

Пока следователи будут выяснять обстоятельства жестокого убийства женщины, волонтеры и зоозащитники будут искать ее родных, поскольку напуганную кошку нужно вернуть домой.