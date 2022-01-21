Спотворили до невпізнаваності: у Дніпрі знайшли труп жінки з проломаною головою

У Дніпрі біля центрального ринку знайшли труп жінки із понівеченою головою. Біля неї лежала корзина, в якій кров’ю стікала поранена кулею домашня кішка.

Жахливу знахідку місцеві мешканці виявили у покинутій недобудові, серед пляшок з-під алкоголю та використаних шприців. Плями людської крові тут по усьому периметру.

Що відомо про жінку

Криміналісти разом зі слідчо-оперативною групою працювали на місці події не одну годину. Загиблу жінку вони знайшли в одному із приміщень недобудови, вона лежала головою вниз.

Коли жертву перевернули на спину – впізнати її було просто неможливо. Жінці буквально проломили череп та спотворили обличчя, через яке простягалася величезна скальпована рана.

За попередніми висновками судмедекспертів, смертельний удар нападник наніс шлакоблоком. Біля жінки правоохоронці також знайшли маленький чорний рюкзак, проте всередині – ані документів, ані цінних речей чи телефона.

У поліції запевнили, що вік загиблої – приблизно 50-55 років, однак вже декілька днів особу жінки встановити не вдається.

Корзина із пораненою кішкою

Корзину, в якій лежала поранена домашня кішка, випадково знайшла зоозахисниця буквально за рогом від місця, де виявили тіло невідомої жінки.

Ветеринарам вдалося врятувати тваринку: з лапи кішки було видалено справжню кулю.

– Пошкодження м’яких тканин досить глибоке, тому кішка зараз потребує стаціонарного лікування. Вона молода, нестерилізована, але однозначно вона не безпритульна, – підтвердили у ветклініці.

Вже відомо, що витрати на операцію та реабілітацію взяли на себе волонтери. Кошик, в якому знайшли кішку, і повернув слідчих до розслідування вбивства жінки.

Того ж дня на камерах спостереження правоохоронці знайшли її у супермаркеті біля залізничного вокзалу: жінка йшла із цим самим кошиком у руках.

– Зараз ми відпрацьовуємо потяги та інший транспорт, який в цей час прибував до Дніпра. Будемо вдячні за будь-яку нформацію про цю жінку і її особу. – зауважили у поліції.

Поки слідчі з’ясовуватимуть обставини жорстокого вбивства жінки, волонтери і зоозахисники шукатимуть її рідних, оскільки налякану кішку потрібно повернути додому.