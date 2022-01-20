В Ивано-Франковске мужчина хотел взорвать квартиру, в которой находился вместе со своей 10-летней дочерью. Условием этого не делать он назвал свидание с бывшей супругой.

Инцидент произошел 20 января около 2:00 ночи. Муж позвонил на линию 102 и заявил, что самостоятельно заминировал входную дверь своей квартиры. Он предупредил, что если мать девочки не появится дома, случится взрыв.

На место происшествия, кроме патрульных полицейских, также прибыли медики, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Требовал свидания с бывшей: ивано-франковец “заминировал” квартиру с 10-летней дочерью / 3 фотографии

35-летний мужчина “встречал” стражей порядка с ножом, однако его быстро задержали. В результате действий отца 10-летняя девочка не пострадала, ее передали родной матери.

— При осмотре помещения взрывных устройств не обнаружили, однако взрывотехники изъяли страйкбольную гранату, — говорится в сообщении.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины.

В ближайшее время горе-отцу сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.