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Вимагав побачення з колишньою: івано-франківець “замінував” квартиру з 10-річною донькою

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Вимагав побачення з колишньою: івано-франківець “замінував” квартиру з 10-річною донькою

В Івано-Франківську чоловік хотів підірвати квартиру, в якій перебував разом зі своєю 10-річною донькою. Умовою цього не робити він назвав побачення з колишньою дружиною.

Інцидент стався 20 січня близько 2.00 ночі. Чоловік зателефонував на лінію 102 і заявив, що самостійно замінував вхідні двері своєї квартири. Він попередив, що якщо матір дівчинки не з’явиться вдома, то станеться вибух.

На місце події, окрім патрульних поліцейських, також прибули медики, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Вимагав побачення з колишньою: івано-франківець “замінував” квартиру з 10-річною донькою / 3 фотографии

35-річний чоловік “зустрічав” правоохоронців із ножем, однак його швидко затримали. Внаслідок дій батька 10-річна дівчинка не постраждала, її передали рідній матері.

– Під час огляду помешкання вибухових пристроїв не виявили, утім, вибухотехніки вилучили страйкбольну гранату, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження було відкрито за за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) та ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

Найближчим часом горе-батьку повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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