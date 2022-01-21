В Житомире убили 55-летнюю местную жительницу. Правоохранители задержали бывшего сожителя женщины, признавшегося в содеянном.

По данным Национальной полиции, мужчину обнаружили и задержали в Одессе. Тело матери, накрытое курткой, нашел ее сын.

Правоохранители выяснили, что женщина торговала мелочью на рынке. Недавно она проживала в своей квартире вместе с ранее судимым мужчиной.

Во время проверки стало известно, что он внезапно уехал из города. Полицейским удалось установить, куда уехал злоумышленник.

Рецидивиста задержали в Одессе. Он признался в том, что убил бывшую 55-летнюю сожительницу. Правоохранители изъяли у него вещи погибшей.

Задержанный рассказал, что между ними возник конфликт дома. Мужчина не сдержался и решил зарезать женщину ножом. После содеянного он накрыл тело погибшей курткой и убежал.

Подозреваемый ранее уже сидел в тюрьме за грабеж в Житомире. В настоящее время фигурант содержится под стражей. Ему планируют избрать меру пресечения.

Прокуратура открыла производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Его могут посадить за решетку на 15 лет.