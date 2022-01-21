У Житомирі вбили 55-річну місцеву жительку. Правоохоронці затримали колишнього співмешканця жінки, який зізнався у скоєному.

За даними Національної поліції, чоловіка знайшли та затримали в Одесі. Тіло матері, накрите курткою, знайшов її син.

Правоохоронці з’ясували, що жінка торгувала дріб’язком на ринку. Віднедавна вона проживала у своїй квартирі разом з раніше засудженим чоловіком.

Під час перевірки стало відомо, що він раптово поїхав з міста. Поліцейським вдалося встановити, куди поїхав зловмисник.

Рецидивіста затримали в Одесі. Він зізнався у тому, що вбив колишню 55-річну співмешканку. Правоохоронці вилучили у нього речі загиблої.

Затриманий розповів, що між ними виник конфлікт вдома. Чоловік не стримався та вирішив зарізати жінку ножем. Після скоєного він накрив тіло загиблої курткою та втік.

Підозрюваного раніше вже сидів у в’язниці за грабіж у Житомирі. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому планують обрати запобіжний захід.

Прокуратура відкрила провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Його можуть посадити за ґрати на 15 років.