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Позбавив життя та накрив тіло курткою: у Житомирі рецидивіст вбив співмешканку

Юля Захарченко редакторка стрічки
Позбавив життя та накрив тіло курткою: у Житомирі рецидивіст вбив співмешканку

У Житомирі вбили 55-річну місцеву жительку. Правоохоронці затримали колишнього співмешканця жінки, який зізнався у скоєному.

За даними Національної поліції, чоловіка знайшли та затримали в Одесі. Тіло матері, накрите курткою, знайшов її син.

Правоохоронці з’ясували, що жінка торгувала дріб’язком на ринку. Віднедавна вона проживала у своїй квартирі разом з раніше засудженим чоловіком.

Під час перевірки стало відомо, що він раптово поїхав з міста. Поліцейським вдалося встановити, куди поїхав зловмисник.

Рецидивіста затримали в Одесі. Він зізнався у тому, що вбив колишню 55-річну співмешканку. Правоохоронці вилучили у нього речі загиблої.

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Затриманий розповів, що між ними виник конфлікт вдома. Чоловік не стримався та вирішив зарізати жінку ножем. Після скоєного він накрив тіло загиблої курткою та втік.

Підозрюваного раніше вже сидів у в’язниці за грабіж у Житомирі. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому планують обрати запобіжний захід.

Прокуратура відкрила провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Його можуть посадити за ґрати на 15 років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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