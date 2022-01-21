Суд продлил меру пресечения в виде нахождения под стражей водителю грузового автомобиля MAN, совершившего в состоянии наркотического опьянения смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что срок досудебного расследования продлили до трех месяцев. Поэтому подозреваемого будут содержать под стражей без права внесения залога до 26 февраля.

По версии следствия, фигурант совершил смертельное ДТП на въезде в Харьков под наркотиками. В результате автокатастрофы погибли три человека, среди которых есть трехлетняя девочка.

Еще четыре человека попали в больницу с телесными повреждениями после дорожно-транспортного происшествия под Харьковом.

Автокатастрофа под Харьковом

Вечером 25 ноября 2021 года на автодороге произошло смертельное ДТП под Харьковом. Авария унесла жизни трех человек, среди которых — трехлетний ребенок.

По данным полиции, грузовик MAN с полуприцепом ехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Chevrolet Nubira, который проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора.

Грузовик перекинулся на встречную полосу движения, раздавив автомобиль такси Renault Logan. 49-летний водитель, 49-летняя пассажирка и трехлетняя девочка погибли в автокатастрофе.

Еще четырех людей доставили в больницу с травмами. Экспертиза установила, что водитель грузовика сел за руль, находясь под наркотиками.

Ему объявили о подозрении по части 4 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит тюремное заключение до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.