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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП под Харьковом: суд оставил в СИЗО водителя грузовика

Юля Захарченко редактор ленты
ДТП на окружній у Харкові

Суд продлил меру пресечения в виде нахождения под стражей водителю грузового автомобиля MAN, совершившего в состоянии наркотического опьянения смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что срок досудебного расследования продлили до трех месяцев. Поэтому подозреваемого будут содержать под стражей без права внесения залога до 26 февраля.

ДТП у Харкові

По версии следствия, фигурант совершил смертельное ДТП на въезде в Харьков под наркотиками. В результате автокатастрофы погибли три человека, среди которых есть трехлетняя девочка.

Еще четыре человека попали в больницу с телесными повреждениями после дорожно-транспортного происшествия под Харьковом.

Автокатастрофа под Харьковом

Вечером 25 ноября 2021 года на автодороге произошло смертельное ДТП под Харьковом. Авария унесла жизни трех человек, среди которых — трехлетний ребенок.

По данным полиции, грузовик MAN с полуприцепом ехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Chevrolet Nubira, который проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора.

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Грузовик перекинулся на встречную полосу движения, раздавив автомобиль такси Renault Logan. 49-летний водитель, 49-летняя пассажирка и трехлетняя девочка погибли в автокатастрофе.

Еще четырех людей доставили в больницу с травмами. Экспертиза установила, что водитель грузовика сел за руль, находясь под наркотиками.

Ему объявили о подозрении по части 4 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит тюремное заключение до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Нацполиция

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