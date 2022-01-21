Суд продовжив запобіжний захід у вигляді перебування під вартою водію вантажного автомобіля MAN, який здійснив у стані наркотичного сп’яніння смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, термін досудового розслідування подовжили до трьох місяців. Через це підозрюваного утримуватимуть під вартою без права внесення застави до 26 лютого.

За версією слідства, фігурант здійснив смертельну ДТП на в’їзді до Харкова під наркотиками. Унаслідок автокатастрофи загинули троє людей, серед яких є трирічна дівчинка.

Ще четверо людей потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями після дорожньо-транспортної пригоди під Харковом.

Автокатастрофа під Харковом

Ввечері 25 листопада 2021 року на автодорозі сталася смертельна ДТП під Харковом. Аварія забрала життя трьох людей, серед яких – трирічна дитина.

За даними поліції, вантажівка MAN з напівпричепом їхала на червоне світло та зіткнулася з автомобілем Chevrolet Nubira, який перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора.

Вантажівка перекинулася на зустрічну смугу руху, розчавивши автомобіль таксі Renault Logan. 49-річний водій, 49-річна пасажирка та трирічна дівчинка загинули в автокатастрофі.

Ще чотирьох людей доставили до лікарні з травмами. Експертиза встановила, що водій вантажівки сів за кермо, перебуваючи під наркотиками.

Йому оголосили про підозру за частиною 4 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує тюремне ув’язнення до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 10 років.