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Смертельна ДТП під Харковом: суд залишив у СІЗО водія вантажівки

Юля Захарченко редакторка стрічки
ДТП на окружній у Харкові

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді перебування під вартою водію вантажного автомобіля MAN, який здійснив у стані наркотичного сп’яніння смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, термін досудового розслідування подовжили до трьох місяців. Через це підозрюваного утримуватимуть під вартою без права внесення застави до 26 лютого.

ДТП у Харкові

За версією слідства, фігурант здійснив смертельну ДТП на в’їзді до Харкова під наркотиками. Унаслідок автокатастрофи загинули троє людей, серед яких є трирічна дівчинка.

Ще четверо людей потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями після дорожньо-транспортної пригоди під Харковом.

Автокатастрофа під Харковом

Ввечері 25 листопада 2021 року на автодорозі сталася смертельна ДТП під Харковом. Аварія забрала життя трьох людей, серед яких – трирічна дитина.

За даними поліції, вантажівка MAN з напівпричепом їхала на червоне світло та зіткнулася з автомобілем Chevrolet Nubira, який перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора.

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Вантажівка перекинулася на зустрічну смугу руху, розчавивши автомобіль таксі Renault Logan. 49-річний водій, 49-річна пасажирка та трирічна дівчинка загинули в автокатастрофі.

Ще чотирьох людей доставили до лікарні з травмами. Експертиза встановила, що водій вантажівки сів за кермо, перебуваючи під наркотиками.

Йому оголосили про підозру за частиною 4 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує тюремне ув’язнення до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 10 років.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Нацполіція

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