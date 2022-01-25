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Умерла под утро: на Сумщине мужчину осудят за извращенное изнасилование старшей подруги

Наташа Тарчевська редактор ленты
Умерла под утро: на Сумщине мужчину осудят за извращенное изнасилование старшей подруги

В Сумской области будут судить 45-летнего мужчину, который изнасиловал знакомую и оставил ее умирать в своей квартире. Он был младше своей жертвы почти на 10 лет.

Инцидент произошел в конце ноября в городе Кролевец. В тот вечер женщину пригласил в гости старый знакомый. Вместе они употребляли спиртные напитки, после чего мужчина решил воспользоваться беспомощным состоянием своей подруги.

Он силой раздел 53-летнюю женщину и изнасиловал ее с использованием предмета.

В конце полового акта женщина уже была без сознания и буквально истекала кровью, однако даже это не заставило хозяина квартиры вызвать скорую. На утро она умерла.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица с использованием другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица, повлекших тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 135 (Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) УК Украины.

Досудебное расследование по делу завершено, и обвинительный приговор уже направлен в суд. За совершенное 45-летнему мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

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Источник: Сумская областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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