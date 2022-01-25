Померла під ранок: на Сумщині чоловіка судитимуть за збочене зґвалтування старшої подруги

У Сумській області судитимуть 45-річного чоловіка, який зґвалтував знайому та залишив її помирати у своїй квартирі. Він був молодший за свою жертву майже на 10 років.

Інцидент стався наприкінці листопада у місті Кролевець. Того вечора жінку запросив до себе у гості старий знайомий. Разом вони вживали спиртні напої, після чого чоловік вирішив скористатися безпорадним станом своєї подруги.

Він силою роздягнув 53-річну жінку та зґвалтував її з використанням предмета.

Наприкінці статевого акту жінка була без свідомості і буквально стікала кров’ю, однак навіть це не змусило господаря квартири викликати швидку. На ранок вона померла.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 152 (Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи з використанням іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи, що спричинили тяжкі наслідки) та ч. 3 ст. 135 (Залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані) КК України.

Досудове розслідування у справі завершено, і обвинувальний вирок вже направлено до суду. За скоєне 45-річному чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Джерело: Сумська обласна прокуратура