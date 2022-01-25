Задержали в тот же день: в Умани пенсионер предлагал школьницам оральный секс

В Черкасской области задержан пенсионер, который предлагал несовершеннолетним девушкам оральный секс. Полиция нашла его в тот же день.

Инцидент произошел 25 января в Умани. Две девочки гуляли во дворе дома на улице Аркаса, когда к ним подошел незнакомец. Понимая, что дедушка ведет себя неадекватно, одна из подруг решила снять это на видео.

— Пользователи социальной сети показали видео, как неизвестный мужчина приставал к девушкам и пытался показать им половой орган. Свои действия неизвестный сопровождал развратными разговорами в сторону несовершеннолетних, — подтвердили в полиции.

На кадрах слышно, как 62-летний мужчина открыто предлагает школьницам отойти в безлюдное место, чтобы вдвоем они “выполнили” его извращенную просьбу.

В ответ на видео слышен нервный смех девочек: они заявили мужчине, что хотят остаться во дворе. Это не смутило пенсионера, и он прямо на улице начал расстегивать свои штаны, приближаясь к школьницам.

В последний момент подруги успели убежать от мужчины, и на этом видео обрывается. Правоохранители отмечают, что с жалобой на действия пенсионера никто не обращался, а причиной проверки стало содержание выложенного материала.

Сейчас 62-летнего мужчину доставили в участок, чтобы он дал объяснения по факту того, что происходило на видео. После проверки инцидента будет дана правовая оценка, и правоохранители откроют производство.