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Затримали того ж дня: в Умані пенсіонер пропонував школяркам оральний секс

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Затримали того ж дня: в Умані пенсіонер пропонував школяркам оральний секс

У Черкаській області затримали пенсіонера, який пропонував неповнолітнім дівчатам оральний секс. Поліція знайшла його того ж дня, коли ролик поширився у соцмережах.

Інцидент стався 25 січня в Умані. Двоє дівчаток гуляли у дворі будинку на вулиці Аркаса, коли до них підійшов незнайомець. Розуміючи, що дідусь веде себе неадекватно, одна із подруг вирішила зняти це на відео.

– Користувачі соціальної мережі показали відео, як невідомий чоловік чіплявся до дівчат та намагався показати їм статевий орган. Свої дії невідома особа супроводжувала розпусними розмовами в бік неповнолітніх, – підтвердили у поліції.

На кадрах чутно, як 62-річний чоловік відкрито пропонує школяркам відійти у безлюдне місце, аби удвох вони “виконали” його збочене прохання.

У відповідь на відео чутно нервовий сміх дівчат, які відповіли чоловіку, що хочуть залишитися у своєму дворі. Це не збентежило пенсіонера, і він прямо на вулиці почав розстібати свої штани, наближаючись до школярок.

В останній момент подруги встигли втекти від чоловіка, і на цьому відео обривається. Правоохоронці зазначають, що зі скаргою на дії пенсіонера ніхто не звертався, а причиною перевірки став зміст викладеного матеріалу.

Наразі 62-річного чоловіка доставили до відділку, аби він надав пояснення по факту того, що відбувалося на відео. Після перевірки інциденту буде надано правову оцінку, і правоохоронці відкриють провадження.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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