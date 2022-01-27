Семьям погибших при стрельбе в Днепре выплатят по 1,8 млн грн

Нацгвардия возьмет на себя все расходы по похоронам пяти жертв стрельбы на Южмаше в Днепре, а также выплатит их семьям по 1,8 млн грн компенсации.

Об этом сообщил на брифинге командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан, подавший в отставку после трагедии в Днепре.

– Национальная гвардия полностью берет на себя захоронение и будет выплачена компенсация семьям погибших, у кого были дети, если нет, то родителям. Она составляет около 1 млн 800 грн, – сказал он.

Кроме того, сегодня пятерым раненым, которые сейчас находятся в больнице, переведут материальную помощь. Размер Балан не уточнил.

В результате стрельбы на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш) в Днепре 27 января, которую устроил 20-летний солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, погибли контролер КПП и четверо военных. Еще пять человек госпитализированы.

Рябчука удалось задержать через шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.

Ему уже сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины. Речь идет о преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении военнослужащим оружия.