Семьям погибших при стрельбе в Днепре выплатят по 1,8 млн грн

Нацгвардия возьмет на себя все расходы по похоронам пяти жертв стрельбы на Южмаше в Днепре, а также выплатит их семьям по 1,8 млн грн компенсации.
Об этом сообщил на брифинге командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан, подавший в отставку после трагедии в Днепре.
– Национальная гвардия полностью берет на себя захоронение и будет выплачена компенсация семьям погибших, у кого были дети, если нет, то родителям. Она составляет около 1 млн 800 грн, – сказал он.
Кроме того, сегодня пятерым раненым, которые сейчас находятся в больнице, переведут материальную помощь. Размер Балан не уточнил.
В результате стрельбы на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш) в Днепре 27 января, которую устроил 20-летний солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, погибли контролер КПП и четверо военных. Еще пять человек госпитализированы.
Рябчука удалось задержать через шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.
Ему уже сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины. Речь идет о преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении военнослужащим оружия.