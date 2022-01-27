Родинам загиблих під час стрільби у Дніпрі виплатять по 1,8 млн грн

Нацгвардія візьме на себе усі витрати з поховання п’яти жертв стрілянини на Південмаші у Дніпрі, а також виплатить їхнім родинам по 1,8 млн грн компенсації.

Про це повідомив на брифінгу командувач Національної гвардії України Микола Балан, який подав у відставку після трагедії у Дніпрі.

– Національна гвардія повністю бере на себе поховання та буде виплачена компенсація сім’ям загиблих, в кого були діти, якщо ні, то батькам. Вона складає приблизно 1 млн 800 грн, – сказав він.

Окрім того, сьогодні п’ятьом пораненим, які зараз знаходяться у лікарні, переведуть матеріальну допомогу. Розмір Балан не уточнив.

Внаслідок стрільби на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш) у Дніпрі 27 січня, яку влаштував 20-річний солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, загинули контролер КПП та четверо військових. Ще п’ятьох людей госпіталізовано.

Рябчука вдалося затримати за шість годин у Підгородному Дніпропетровської області.

Йому вже повідомили про підозру за трьома статтями КК України. Йдеться про умисне вбивство, дезертирство та викрадення військовослужбовцем зброї.