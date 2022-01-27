Следствие рассматривает несколько версий, почему военнослужащий Артем Рябчук устроил стрельбу в Днепре.

Об этом во время брифинга 27 января заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

На вопрос журналиста Фактов ICTV она ответила, что в настоящее время следователи формируют версии совершенного преступления. Только после этого в ГБР смогут обнародовать официальные результаты.

— На сегодняшний день с разрешения следователей могу сказать, что действительно рассматривается несколько версий, среди которых — возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад и травля задержанного другими военнослужащими уже проверяется.

Татьяна Сапьян также добавила, что 20-летнему солдату Артему Рябчуку уже сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины.

Речь идет о ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов).

Следователи назначат экспертизу, которая должна определить психическое состояние военнослужащего, а также проверят, был ли Артем Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на момент совершения преступления.