20-річному солдату-строковику Артемію Рябчуку, який вчинив стрілянину на Південмаші в Дніпрі, повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Про це заявила на брифінгу радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

За її словами, розпочато кримінальне провадження за ст. 115 умисне вбивство, ст. 408 дезертирство та ст. 410 викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів.

– Слідчі вже повідомили Артемію Рябчуку про підозру саме за цим статтями, – наголосила вона.

Сапьян сказала, що допитано свідків, зокрема одного з поранених внаслідок стрільби, який зараз знаходиться у лікарні Мечникова.

– Працівники ДБР перевірять, чи не перебував Рябчук у стані алькогольного чи наркотичного сп’яніння. Буде призначена експертиза щодо психічного стану підозрюваного, – уточнила вона.