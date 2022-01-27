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Стрілянина на Південмаші у Дніпрі: Рябчуку повідомили про підозру

Валентина Летяк редакторка стрічки
Стрілянина у Дніпрі

20-річному солдату-строковику Артемію Рябчуку, який вчинив стрілянину на Південмаші в Дніпрі, повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Про це заявила на брифінгу радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

За її словами, розпочато кримінальне провадження за ст. 115 умисне вбивство, ст. 408 дезертирство та ст. 410 викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів.

– Слідчі вже повідомили Артемію Рябчуку про підозру саме за цим статтями, – наголосила вона.

Сапьян сказала, що допитано свідків, зокрема одного з поранених внаслідок стрільби, який зараз знаходиться у лікарні Мечникова.

– Працівники ДБР перевірять, чи не перебував Рябчук у стані алькогольного чи наркотичного сп’яніння. Буде призначена експертиза щодо психічного стану підозрюваного, – уточнила вона.

Вона сказала, що інформація щодо бійки, яка сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого, вже перевіряється.

Прокурори клопотитуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Внаслідок стрілянини в Дніпрі, яку вчинив солдат Нацгвардії Артемій Рябчук вночі 27 січня, п’ятеро осіб загинули, ще п’ятеро дістали поранень. Його затримали у Підгородньому Дніпропетровської області.

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