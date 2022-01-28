Поддельные Covid-сертификаты обнаружили у нескольких учителей на Закарпатье

Несколько учителей на Закарпатье работали с поддельными Covid-сертификатами. Это выяснили полицейские во время проверки соблюдения карантина в местных учебных заведениях.

В одной из школ Тячевского района у 10 педагогов документы о вакцинации имели признаки подделки. В частности, речь идет о возникновении ошибки при считывании сертификатных QR-кодов у девяти женщин от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины.

Аналогичная ситуация возникла еще с одним работником в другой школе.

Правоохранители изъяли подделки и отправили на экспертизу.

В полиции возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Согласно санкции настоящей статьи учителям грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.