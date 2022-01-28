Підроблені Covid-сертифікати виявили у кількох вчителів на Закарпатті

Кілька вчителів на Закарпатті працювали з підробленими Covid-сертифікатами. Це з’ясували поліцейські під час перевірки дотримання карантину в місцевих закладах освіти.

В одній із шкіл Тячівського району у 10 освітян документи про вакцинацію мали ознаки підробки. Зокрема, йдеться про виникнення помилки при зчитуванні сертифікатних QR-кодів у дев’яти жінок віком від 24 до 65 років та 41-річного чоловіка.

Аналогічна ситуація виникла ще з одним працівником в іншій школі.

Правоохоронці вилучили підробки і відправили на експертизу.

У поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Відповідно до санкції цієї статті вчителям загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.