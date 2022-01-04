На Закарпатье разоблачили подпольную типографию, на которой штамповали фейковые Covid-сертификаты

Правоохранители разоблачили масштабную противоправную схему дельцов, изготовлявших поддельные международные сертификаты о вакцинации против коронавируса на приграничной территории.

По данным Службы безопасности Украины, злоумышленники открыли свою подпольную типографию, где штамповали фальшивые Covid-документы.

Благодаря технике “цеха” дельцы могли ежемесячно подделывать тысячи медицинских сертификатов и отрицательных результатов ПЦР-тестов.

Поддельные документы “утверждали” ложными печатями, QR-кодами и подписями семейных врачей. Участники схемы продавали их своим клиентам, которых находили через своего знакомого в медучреждении.

По предварительной информации, злоумышленники смогли заработать сотни тыс. грн на противоправной схеме, которую организовали четверо жителей Закарпатья.

Они работали в коммерческой структуре и районной автошколе, где и обустроили нелегальную типографию.

Всем мужчинам сообщили о подозрении по части 3 статьи 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Вскоре суд должен избрать правонарушителям меру пресечения. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют причастных к преступной схеме.