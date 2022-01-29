Днепровский стрелок проведет под стражей 60 суток

Кировский районный суд города Днепр избрал солдату Артемию Рябчуку меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Срочник Национальной гвардии Украины накануне устроил расстрел в воинской части, в результате чего пятеро человек погибли, а еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

В зале суда 21-летний мужчина признал свою вину и выразил соболезнования родственникам погибших и раненных.

— Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину, —сказал Рябчук.

Отметим, что стрелок попросил отправить его не на гауптвахту, а в следственный изолятор, такое же пожелание выразил и его защитник. В свою очередь прокуратура настаивала именно на содержании Рябчука на гауптвахте.

Нацгвардейцу назначили арест, до 27 марта, без возможности внесения залога, с содержанием в Днепровское учреждение исполнения наказаний №4, куда он и был доставлен после заседания суда.

Служители Фемиды объяснили свое решение тем фактом, что помещение на гауптвахту может помешать проведению следственных мероприятий.

Напомним, Рябчук открыл огонь по своим сослуживцам и гражданским лицам на заводе Южмаш в Днепре.

После этого мужчина забрал автомат и несколько рожков с патронами, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Через какое-то время нацгвардеец остановил женщину и попросил ее связаться с правоохранителями и сообщить о его местоположении. В момент задержания при себе у него находился табельный автомат.