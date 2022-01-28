Доводили до самоубийства и закрывали в психбольнице: командиров части НГУ в Днепре разоблачили в преступлениях

Командиров воинской части в Днепре, где 27 января солдат расстрелял караул военнослужащих, разоблачили в ряде преступлений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общественной организации Международный центр помощи Сергей Косяк.

По его словам, с ним связались из воинской части и рассказали, что командиры доводили срочников до самоубийства, принудительно закрывали в психушке, подделывали документы, незаконно увольняли и психологически давили. Свидетели готовы обо всем рассказать.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский назначил в.и.о командующего Нацгвардией, им стал Юрий Лебедь. Бывший глава НГУ Николай Балан подал в отставку после трагедии.

Напомним, 27 января на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Нацгвардии Украины и солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих НГУ из автомата Калашникова.

В результате стрельбы пять человек погибли. Еще пятеро получили ранения, их госпитализировали.

После расстрела 20-летний Рябчук скрылся с оружием и дополнительными магазинами для автомата. В настоящее время нацгвардейца задержали. Ему сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины: ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов).

Фото: ДБР

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