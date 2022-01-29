Дніпровський стрілець проведе під вартою 60 діб

Кіровський районний суд міста Дніпро обрав солдату Артемію Рябчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Строковик Національної гвардії України напередодні влаштував розстріл у військовій частині, внаслідок чого п’ятеро людей загинули, а ще п’ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.

У залі суду 21-річний чоловік визнав свою провину та висловив співчуття родичам загиблих та поранених.

– Мені щиро шкода тих людей, яким завдав біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю власну провину, – сказав Рябчук.

Зазначимо, що стрілець попросив відправити його не на гауптвахту, а до слідчого ізолятора, таке ж побажання висловив і його захисник. В свою чергу, прокуратура наполягала саме на утриманні Рябчука на гауптвахті.

Нацгвардійцю призначили арешт, до 27 березня, без можливості внесення застави, із утриманням у Дніпровській установі виконання покарань №4, куди його і було доставлено після засідання суду.

Служителі Феміди пояснили своє рішення тим фактом, що приміщення на гауптвахту може стати на заваді проведенню слідчих заходів.

Нагадаємо, Рябчук відкрив вогонь по своїх товаришах по службі та цивільним особам на заводі Південмаш у Дніпрі.

Після цього чоловік забрав автомат і кілька ріжків із патронами, а потім втік у невідомому напрямку.

Через якийсь час нацгвардієць зупинив жінку і попросив її зв’язатися з правоохоронцями та повідомити про його місцезнаходження. У момент затримання при собі він мав табельний автомат.