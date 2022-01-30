Полиция задержала мужчину, который за одну ночь три преступления и сбежал в соседнюю область. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 января в селе Стрелковое Херсонской области. Уже утром правоохранители прибыли по вызову продавщицы, сообщившей, что у нее в кафе произошел пожар.

Когда спасатели потушили пламя, внутри было обнаружено тело 64-летнего охранника. Невооруженным глазом было видно, что мужчина погиб не в результате пожара: на его теле было несколько открытых ран в результате ножевых ударов.

На Арабатской Стрелке 39-летний мужчина за ночь совершил убийство, ограбление и поджог / 3 фотографии

Связь с продавщицей

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что к поджогу и убийству может быть причастен знакомый продавщицы, которая и позвонила по телефону в полицию.

Накануне женщина познакомилась с 39-летним жителем Николаевской области, и у них завязались романтические отношения. За последние две недели мужчина проживал в продавщице и неоднократно наведывался к ней в кафе.

После случившегося новоиспеченный сожитель исчез из квартиры женщины. Полиция проверила его личные данные и выяснила, что он уже находился в местах лишения свободы за аналогичные преступления.

Допрос злоумышленника

Как выяснилось, утром после убийства охранника и поджога мужчина выехал в город Геническ, затем – в Херсон, и только потом в Одессу.

Там, с помощью правоохранителей Одесщины, вечером 39-летнего мужчину и задержали. Вместе с ним была сумка из 20 тыс. гривен, которые злоумышленник похитил из кафе после расправы над охранником.

— Около трех часов ночи я проник на территорию кафе Ольга. При встрече с охранником он оказал сопротивление, я ему нанес острым предметом несколько ударов, после чего забрал 20 тыс. гривен и скрылся, — рассказал мужчина на камеру.

Уголовное производство было открыто по трем статьям УК Украины:

п.6 ч.2 ст.115 – преднамеренное убийство;

ч.4 ст.187 – разбой;

ч.2 ст.194 – Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Пока суд не избрал мужчине меру пресечения, он будет находиться в СИЗО. Следственные действия продолжаются. Задержанному может грозить пожизненное заключение.