Поліція затримала чоловіка, який за одну ніч три злочини і втік до сусідньої області. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Інцидент стався у ніч з 27 на 28 січня у селі Стрілкове, що на Херсонщині. Вже вранці правоохоронці прибули на виклик продавчині, яка повідомила, що у неї в кафе сталася пожежа.

Коли рятувальники загасили полум’я, всередині було виявлено тіло 64-річного охоронця. Неозброєним оком було помітно, що чоловік загинув не внаслідок пожежі: на його тілі було декілька відкритих ран внаслідок ножових ударів.

На Арабатській Стрілці 39-річний чоловік за ніч скоїв вбивство, пограбування та підпал / 3 фотографии

Зв’язок із продавчинею

Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що до підпалу та вбивства може бути причетний знайомий продавчині, яка і зателефонувала до поліції.

Напередодні жінка познайомилася із 39-річним мешканцем Миколаївщини, і в них зав’язалися романтичні стосунки. Протягом останніх двох тижнів чоловік проживав у продавчині і неодноразово навідувався до неї в кафе.

Після того, що сталося, новоспечений співмешканець зник із квартири жінки. Поліція перевірила його особисті дані і з’ясувала, що він раніше вже перебував у місцях позбавлення волі за аналогічні злочини.

Допит зловмисника

Як з’ясувалося, вранці після вбивства охоронця та підпалу чоловік виїхав до міста Генічеськ, потім – до Херсона, і лише потім в Одесу.

Саме там, за допомогою правоохоронців Одещини, ввечері 39-річного чоловіка і затримали. Разом із ним була сумка з 20 тис. гривень, які зловмисник викрав з кафе після розправи над охоронцем.

– Близько третьої ночі я проникнув на територію кафе Ольга. При зустрічі з охоронцем він чинив опір, я йому завдав гострим предметом кілька ударів, після чого забрав 20 тис. гривень та втік, – розповів чоловік на камеру.

Кримінальне провадження було відкрито за трьома статтями КК України:

п.6 ч.2 ст.115 – Умисне вбивство;

ч.4 ст.187 – Розбій;

ч.2 ст.194 – Умисне знищення або пошкодження майна.

Поки суд не обрав чоловіку запобіжний захід, він перебуватиме у СІЗО. Слідчі дії тривають. Затриманому може загрожувати довічне ув’язнення.