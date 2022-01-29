Под Житомиром 13-летний подросток помог спасти мужчину от самоубийства

В Житомирской области полицейские спасли жизнь 40-летнего мужчины. Из-за жизненных проблем он хотел прыгнуть с моста.

Инцидент произошел 29 января в Новограде-Волынском. На линию 102 позвонил 13-летний подросток, который увидел взрослого мужчину за поручнями местного моста.

Когда патрульные прибыли на место происшествия, 40-летний мужчина вел себя растерянно. Он сидел на бетонной основе моста и нервно заявлял, что хочет прыгнуть вниз.

Пока один полицейский устанавливал диалог с мужчиной, другой организовал объезд на мосту. К разговору с мужчиной также присоединились и небезразличные жители.

Уже через некоторое время он сам протянул руку правоохранителям, чтобы те помогли ему выбраться из опасной части моста. Сразу после этого 40-летний мужчина был доставлен в больницу для обследования.

Свой поступок он объяснил жизненными проблемами, однако уточнять ситуацию отказался. Есть ли у мужчины родные и близкие друзья, не сообщается.