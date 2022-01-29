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Під Житомиром 13-річний підліток допоміг врятувати чоловіка від самогубства

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Під Житомиром 13-річний підліток допоміг врятувати чоловіка від самогубства

У Житомирській області поліцейські врятували життя 40-річного чоловіка. Через життєві негаразди він хотів стрибнути з мосту.

Інцидент стався 29 січня у Новограді-Волинському. На лінію 102 зателефонував 13-річний підліток, який побачив дорослого чоловіка за поручнями місцевого мосту.

Коли патрульні прибули на місце події, 40-річний чоловік поводив себе розгублено. Він сидів на бетонній основі мосту і нервово заявляв, що хоче стрибнути донизу.

Поки один поліцейський встановлював діалог з чоловіком, другий оперативно організував об’їзд на мосту. До розмови з чоловіком також долучилися і небайдужі місцеві мешканці.

Вже за деякий час він сам простягнув руку правоохоронцям, щоб ті допомогли вибратися із небезпечної частини мосту. Відразу після цього 40-річного чоловіка доставили до лікарні для обстеження.

Свій вчинок він пояснив життєвими негараздами, однак уточнювати ситуацію відмовився. Чи є у чоловіка рідні та близькі друзі, не повідомляється.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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