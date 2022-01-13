Замерзал от холода в собственном доме: на Ровенщине спасли одинокого дедушку

В Ровенской области полицейский и неравнодушные односельчане спасли жизнь одинокого дедушки. Сейчас за его жизнь борются медики.

Инцидент произошел в одном из сел Дубенского района. По вызову соседей приехал полицейский офицер: для спасения пенсионера понадобилось срывать замок на его двери.

Когда соседи вошли в дом, старик неподвижно лежал на кровати. Дедушка был в сознании, однако на вопросы полицейского ответить не мог.

Выяснилось, что из родных у пенсионера осталась только сестра, которая проживает за границей.

Более того, из-за тяжелой финансовой ситуации и слабого здоровья пожилой мужчина не мог отапливать дом.

Совместными силами пенсионера передали медикам, которые его госпитализировали в районную больницу с подозрением на инсульт и обморожение конечностей.

Пока дедушка будет находиться под наблюдением врачей, за его домом присмотрят соседи.