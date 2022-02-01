Организаторы массовых беспорядков на территории Украины планировали использовать бутафорскую кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди псевдо-активистов.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Глава МВД сообщил, что правоохранители получили данные, что за деньги набирают людей для массовки, которые будут совершать правонарушения, нападать на правоохранителей и поджигать шины.

– Поэтому национальная полиция собрала все данные об этих лицах. Их было немного. Могу сказать, что их было несколько больше, чем двое, но сейчас мы можем говорить о задержании двух человек, — рассказал министр.

Министр внутренних дел сообщил, что поскольку задержание подозреваемых произошло только 30 января, то уже 1 февраля, когда злоумышленникам будут выбирать меру пресечения, общество сможет увидеть их лица.

– Я убежден, что впоследствии сможем услышать и другие имена, стоящие рядом с организаторами (массовых беспорядков – Ред.), – сказал Денис Монастырский.

Министр внутренних дел также продемонстрировал фрагмент видео, характеризующее намерения злоумышленников. На видео неизвестный мужчина раздает указания по планированию беспорядков.

— Запиши себе, я хочу, чтобы пара пацанов, которых мы премируем отдельно, разыграли спектакль. Для этого нужна бутафорская кровь и наши парамедики. И чтобы это обязательно попало на камеру, — говорится в видео.

В частности, на фрагменте предлагаются деньги за поджог шин.

По словам главы МВД, организаторы беспорядков планировали собрать до 5 тыс. человек для участия в беспорядках. До 1,5 тыс. должны составлять так называемые титушки, которые устроили драки с правоохранителями.

Подобные незаконные акции планировали провести в Киеве, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.