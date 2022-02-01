Організатори масових заворушень на території України планували використати бутафорську кров, яка внаслідок конфліктів із правоохоронцями мала нібито пролитися серед псевдоактивістів.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Глава МВС повідомив, що правоохоронці отримали дані, що за гроші набирають людей для масовки, які будуть вчиняти правопорушення, нападати на правоохоронців та підпалювати шини.

– Тому національна поліція зібрала всі дані про цих осіб. Їх було небагато. Можу сказати, що їх було дещо більше двох, але наразі ми можемо говорити про затримання двох осіб, – розповів міністр.

Очільник МВС повідомив, що оскільки затримання підозрюваних відбулось лише 30 січня, то вже 1 лютого, коли зловмисникам будуть обирати запобіжний захід, суспільство зможе побачити їх обличчя.

– Я переконаний, що згодом зможемо почути й інші імена, які стоять поруч з організаторами (масових заворушень – Ред.), – сказав Денис Монастирський.

Міністр внутрішніх справ також продемонстрував фрагмент відео, яке характеризує наміри організаторів заворушень. На відео невідома особа роздає вказівки щодо планування заворушень.

– Запиши собі, я хочу, щоб пара пацанів, яким ми надамо премії окремо, розіграли спектакль. Для цього потрібна бутафорська кров і наші парамедики. І щоб це обов’язково потрапило на камеру, – йдеться у відеофрагменті.

Зокрема на відео пропонуються гроші за підпал шин.