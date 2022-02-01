За попыткой организовать массовые беспорядки в Украине задержали бывшего сотрудника полиции, полковника Юрия Голубана.

Эту информацию в эфире Свободы слова на ICTV подтвердил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Что касается человека, имя которого сегодня уже звучало. Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был сотрудником правоохранительных органов и имеет очень непонятную историю прошлого, в частности, в 2014 году. Поэтому меня, как министра, тоже волнует, почему тогда в той истории не поставили точку. Очевидно, что сейчас правоохранительные органы, в частности, СБУ, должны снова вернутся к фактам предыдущего дела в рамках этого или нового уголовного производства. Поскольку человек попал в поле зрения правоохранительных органов как организатор массовых беспорядков, — объяснил он.

30 января полиция задержала группу лиц, которые планировали устроить массовые беспорядки на территории Украины. Как сообщили в МВД, акция была направлена ​​на насильственные действия с целью расшатывания и дестабилизации ситуации в стране.

По словам Дениса Монастырского, организаторы планировали собрать около 5 тыс. человек для участия в беспорядках. До 1,5 тыс. должны были составлять так называемые титушки, которые бы устроили драку с правоохранителями.

Также глава МВД рассказал, что организаторы хотели обязательно устроить столкновения среди участников этого митинга. Для этого даже заготовили бутафорскую кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди псевдоактивистов.

Подобные акции планировали провести в Киеве, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.