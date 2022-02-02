Разорвала ребенку ногу: в Виннице бешеная собака покусала девочку возле ее дома

deВ Виннице девочку госпитализировали после нападения бездомной собаки. Ребенка спасали случайные прохожие и небезразличные соседи.

Инцидент произошел в Академическом микрорайоне. Вечером девочка возвращалась домой, как вдруг на нее внезапно накинулся пес.

– Подручных средств не было, таксист нашел в машине какой-то скотч и хомуты. Давали собаке грызть деревяшку, чтобы поставить ей что-нибудь в зубы. Скотчем замотали рот, соседи из окна сбросили ремень, а стяжками потягивали лапы, – рассказал мужчина, помогший спасать девочку.

Пострадавшую забрала скорая: медики выяснили, что в результате нападения собаки у нее повреждена рука и разорвана нога.

По словам местных жителей, собака уже несколько лет живет в их дворе, однако раньше агрессии к людям не проявляла. Оказалось, что она болела бешенством.

– Волонтером в региональную лабораторию был доставлен труп собаки. Сразу провели вскрытие, отобрали биологический материал. Диагноз – бешенство, – подтвердили ветеринары.

Винницкий микрорайон Академический расположен недалеко от леса. В последнее время оттуда в жилые районы все чаще стали наведываться лисы, и винничане даже снимали их на видео.

По словам ветеринаров, именно лиса чаще всего становится распространителем страшного недуга.

– Бешенство – это очень опасная болезнь, летальность при которой составляет 100%. Ее можно только профилактировать, – предостерегают медики.

После инцидента в микрорайоне прививают от бешенства всех бездомных животных. А искусанный ребенок и пять человек, контактировавших с больной собакой, теперь принимают антирабическую сыворотку.

Если у кого-то еще был контакт с бешеной собакой в ​​этом микрорайоне, специалисты призывают немедленно обратиться к медикам.