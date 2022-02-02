Розірвав дитині ногу: у Вінниці скажений собака покусав дівчинку біля її будинку

У Вінниці дівчинку госпіталізували після нападу безпритульного собаки. Дитину рятували випадкові перехожі і небайдужі сусіди.

Інцидент стався у мікрорайоні Академічному. Ввечері дівчинка поверталася додому, як на неї раптово накинувся пес.

– Підручних засобів не було, таксист знайшов у машині якийсь скотч і хомути. Давали собаці гризти штахету, щоб поставити йому щось у зуби. Скотчем замотали рот, сусіди з вікна скинули ремінь, а стяжками постягували лапи, – розповів чоловік, який допоміг рятувати дівчинку.

Постраждалу забрала швидка: медики з’ясували, що внаслідок нападу собаки у неї пошкоджена рука і розірвана нога.

За словами місцевих мешканців, собака уже декілька років мешкає у їхньому дворі, однак раніше агресії до людей не виявляв. Виявилося, що він хворів на сказ.

– Волонтером до регіональної лабораторії було доставлено труп собаки. Відразу проведений розтин, відібрали біолгічний матеріал. Діагноз – сказ, – підтвердили ветеринари.

Вінницький мікрорайон Академічний розташований неподалік лісу. Останнім часом звідти до будинків все частіше почали навідуватися лисиці, і вінничани навіть знімали їх на відео.

За словами ветеринарів, саме лисиця найчастіше стає розповсюджувачем страшної недуги.

– Сказ – це дуже небезпечна хвороба, летальність при якій становить 100%. Її можна лише профілактувати, – застерігають медики.

Після інциденту у мікрорайоні щеплюють від сказу усіх безпритульних тварин. А покусана дитина та п’ятеро людей, які контактували з хворим собакою, тепер приймають антирабічну сироватку.

Якщо хтось ще мав контакт зі скаженим псом у цьому мікрорайоні, спеціалісти закликають негайно звернутися до медиків.