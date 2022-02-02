У Приморську спалахнув вогонь на кухні у квартирі житлового будинку на вулиці Вересневій. Під час пожежі в оселі перебувала молода жінка зі своїм новонародженим сином.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, на кухні загорілася пральна машина на загальній площі 1 кв. м.

Матір злякалася, відкрила вікно та почала кликати на допомогу. У дворі будинку було двоє поліцейських, в яких був вихідний день після добового чергування.

Вони викликали рятувальників та швидку, почавши заходи для порятунку. Один з правоохоронців перекрив подачу газу до будинку, а другий зайшов до задимленої квартири.

Він знайшов у дальній кімнаті 9-місячного хлопчика, який у цей час спав. Малюка винесли на свіже повітря та передали медикам швидкої медичної допомоги. На щастя, дитина не постраждала у пожежі.

Згодом стало відомо, що поліцейські – рідні брати. Один з них розповів, що не можна було гаяти часу в такій ситуації, тому що йдеться про життя немовляти.

У рятувальній службі розповіли, що ймовірною причиною пожежі могла стати несправність в електричному обладнанні.