В Луцке маленький мальчик случайно застрял в чугунной батарее. Ребенок играл на кухне, но самостоятельно не сумел выбраться из ловушки.

Инцидент произошел утром 3 февраля в одном из многоквартирных домов по улице Винниченко. Дома также находился отец мальчика: как его двухлетний сын оказался за батареей, он объяснить не смог.

Играл с папой в прятки: в Луцке спасли двухлетнего мальчика, который застрял в батарее / 4 фотографии

Спасатели прибыли вовремя: им удалось уволить ребенка без применения механизированного оборудования. Они своими руками приподняли батарею и спасли мальчика.

Если бы случай оказался сложнее, батарею пришлось бы разрезать, и горячая вода могла бы обжечь ребенка.

К счастью, с мальчиком все хорошо: он сам пошел на руки и с удовольствием сфотографировался со своими спасателями.