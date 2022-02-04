Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Играл с папой в прятки: в Луцке спасли двухлетнего мальчика, который застрял в батарее

Наташа Тарчевська редактор ленты
Играл с папой в прятки: в Луцке спасли двухлетнего мальчика, который застрял в батарее

В Луцке маленький мальчик случайно застрял в чугунной батарее. Ребенок играл на кухне, но самостоятельно не сумел выбраться из ловушки.

Инцидент произошел утром 3 февраля в одном из многоквартирных домов по улице Винниченко. Дома также находился отец мальчика: как его двухлетний сын оказался за батареей, он объяснить не смог.

Играл с папой в прятки: в Луцке спасли двухлетнего мальчика, который застрял в батарее / 4 фотографии

Спасатели прибыли вовремя: им удалось уволить ребенка без применения механизированного оборудования. Они своими руками приподняли батарею и спасли мальчика.

Если бы случай оказался сложнее, батарею пришлось бы разрезать, и горячая вода могла бы обжечь ребенка.

К счастью, с мальчиком все хорошо: он сам пошел на руки и с удовольствием сфотографировался со своими спасателями.

Читайте
Сын согревал своим теплом: в Павлограде спасли отца и мальчика, заблудившихся в лесу

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка