У Луцьку маленький хлопчик випадково застряг у чавунній батареї. Дитина гралася на кухні, але самостійно вибратися зі схованки не змогла.

Інцидент стався вранці 3 лютого в одному із багатоквартирних будинків на вулиці Винниченка. Вдома також був батько хлопчика: як його дворічний син опинився за батареєю, він пояснити не зміг.

Грався з татом у хованки: у Луцьку врятували дворічного хлопчика, який застряг у батареї / 4 фотографии

Рятувальники прибули вчасно: їм вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання. Вони своїми руками припідняли батарею та визволили хлопчика.

Якби випадок виявився складнішим, батарею довелося би розрізати, і гаряча вода могла б обпекти дитину.

На щастя, з хлопчиком все добре: він сам пішов на руки і з задоволенням сфотографувався зі своїми рятівниками.