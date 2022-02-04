Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Грався з татом у хованки: у Луцьку врятували дворічного хлопчика, який застряг у батареї

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Грався з татом у хованки: у Луцьку врятували дворічного хлопчика, який застряг у батареї

У Луцьку маленький хлопчик випадково застряг у чавунній батареї. Дитина гралася на кухні, але самостійно вибратися зі схованки не змогла.

Інцидент стався вранці 3 лютого в одному із багатоквартирних будинків на вулиці Винниченка. Вдома також був батько хлопчика: як його дворічний син опинився за батареєю, він пояснити не зміг.

Грався з татом у хованки: у Луцьку врятували дворічного хлопчика, який застряг у батареї / 4 фотографии

Рятувальники прибули вчасно: їм вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання. Вони своїми руками припідняли батарею та визволили хлопчика.

Якби випадок виявився складнішим, батарею довелося би розрізати, і гаряча вода могла б обпекти дитину.

На щастя, з хлопчиком все добре: він сам пішов на руки і з задоволенням сфотографувався зі своїми рятівниками.

Читайте
Син зігрівав своїм теплом: у Павлограді врятували батька і хлопчика, які заблукали в лісі

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка