Стало плохо за рулем: в Виннице столкнулись Hyundai и маршрутка, один из водителей умер

В Виннице произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и внедорожника. Один из водителей скончался на месте.
Инцидент случился 3 февраля на улице Театральной. Маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось по своей полосе, когда сзади его протаранил автомобиль марки Hyundai.
По предварительной информации, водителю внедорожника стало плохо и он потерял контроль над управлением.
Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 58-летнего мужчины за рулем Hyundai. Находился ли кто еще в салоне авто, не сообщается.
Водитель и пассажиры маршрутного такси в результате ДТП не пострадали.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего) УК Украины.
В ближайшее время судмедэкспертиза установит точную причину смерти водителя внедорожника. Продолжается следствие.