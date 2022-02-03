В Виннице произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и внедорожника. Один из водителей скончался на месте.

Инцидент случился 3 февраля на улице Театральной. Маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось по своей полосе, когда сзади его протаранил автомобиль марки Hyundai.

Стало плохо за рулем: в Виннице столкнулись Hyundai и маршрутка, один из водителей умер / 3 фотографии

По предварительной информации, водителю внедорожника стало плохо и он потерял контроль над управлением.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 58-летнего мужчины за рулем Hyundai. Находился ли кто еще в салоне авто, не сообщается.

Водитель и пассажиры маршрутного такси в результате ДТП не пострадали.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего) УК Украины.

В ближайшее время судмедэкспертиза установит точную причину смерти водителя внедорожника. Продолжается следствие.