У Вінниці сталася смертельна ДТП за участю маршрутки і позашляховика. Один із водіїв помер на місці.

Інцидент стався 3 лютого на вулиці Театральній. Маршрутне таксі Mercedes Sprinter рухалося своєю смугою, коли ззаду його протаранив автомобіль марки Hyundai.

Стало зле за кермом: у Вінниці зіткнулися Hyundai і маршрутка, один із водіїв помер / 3 фотографии

За попередньою інформацією, водію позашляховика стало зле і він втратив контроль над кермуванням.

Медики, що прибули на виклик, констатували смерть 58-річного чоловіка за кермом Hyundai. Чи перебував хтось ще в салоні авто, не повідомляється.

Водій та пасажири маршрутного таксі внаслідок ДТП не постраждали.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) КК України.

Найближчим часом судмедекспертиза встановить точну причину смерті водія позашляховика. Триває слідство.