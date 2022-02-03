Стало зле за кермом: у Вінниці зіткнулися Hyundai і маршрутка, один із водіїв помер

У Вінниці сталася смертельна ДТП за участю маршрутки і позашляховика. Один із водіїв помер на місці.
Інцидент стався 3 лютого на вулиці Театральній. Маршрутне таксі Mercedes Sprinter рухалося своєю смугою, коли ззаду його протаранив автомобіль марки Hyundai.
За попередньою інформацією, водію позашляховика стало зле і він втратив контроль над кермуванням.
Медики, що прибули на виклик, констатували смерть 58-річного чоловіка за кермом Hyundai. Чи перебував хтось ще в салоні авто, не повідомляється.
Водій та пасажири маршрутного таксі внаслідок ДТП не постраждали.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) КК України.
Найближчим часом судмедекспертиза встановить точну причину смерті водія позашляховика. Триває слідство.