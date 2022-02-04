Ребенок молчал год: на Сумщине пенсионера осудили за растление шестилетней девочки

В Сумской области осудили 62-летнего мужчину, который систематически развращал свою родственницу. Следующие шесть лет он проведет в тюрьме.

Инцидент произошел в одном из сел Шосткинского района. По данным следствия, к обвиняемому пенсионеру часто приезжал в гости его родственник, который всегда брал с собой маленькую внучку.

Во дворе дома у 62-летнего мужчины была своя баня, и дедушка девочки любил там отдыхать. Пока он был внутри, родственник совершал с его шестилетней внучкой развратные действия. О том, что происходит, девочка под давлением угроз молчала больше года.

Однако уже впоследствии мать пострадавшей заметила, что с дочкой не все хорошо, и девочка во всем призналась. В тот же день, после обращения матери в полицию, горе-родственник был задержан.

62-летний мужчина до последнего отрицал свою вину, однако в ходе следствия был проведен ряд экспертиз, и факт развращения подтвердился.

Пенсионера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетней, совершенное членом семьи) УК Украины.

Источник: Сумская областная прокуратура