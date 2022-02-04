Дитина мовчала рік: на Сумщині пенсіонера засудили за розбещення шестирічної дівчинки

У Сумській області засудили 62-річного чоловіка, який систематично розбещував свою родичку. Наступні шість років він проведе у в’язниці.

Інцидент стався в одному із сіл Шосткинського району. За даними слідства, до обвинуваченого пенсіонера часто приїждав у гості його родич, який брав із собою маленьку внучку.

На подвір’ї будинку 62-річного чоловіка була своя баня, і дідусь дівчинки любив там відпочивати. Доки він був всередині, родич вчиняв із його шестирічною онукою розпусні дії. Про те, що коїться, дівчинка під тиском погроз мовчала більше року.

Однак вже згодом матір постраждалої помітила, що з донькою не все гаразд, і дівчинка у всьому зізналася. Того ж дня, після звернення матері до поліції, горе-родича було затримано.

62-річний чоловік до останнього заперечував свою вину, однак під час слідства було проведено низку експертиз, і факт розбещення підтвердився.

Пенсіонера визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої, вчинене членом родини) КК України.

Джерело: Сумська обласна прокуратура