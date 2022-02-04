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На Харьковщине многодетная мать полгода искала своих детей: их нашли вместе с отцом

Наташа Тарчевська редактор ленты
На Харьковщине многодетная мать полгода искала своих детей: их нашли вместе с отцом

Полицейские разыскали троих детей, которых почти полгода разыскивала родная мать. Начиная с сентября, они были объявлены в государственный розыск.

Инцидент произошел в Харьковской области. 34-летняя женщина воспитывала двоих сыновей и дочь вместе со своим мужем, однако из-за постоянных скандалов он переехал в Киев.

По данным следствия, с тех пор отец детей не хотел, чтобы они жили вместе с матерью. В конце августа он приехал домой и увез всех троих детей с собой, не предупредив жену.

В полицию женщина обратилась только в сентябре. С тех пор двое 13-летних мальчиков и их трехлетняя сестренка находились в розыске.

Благодаря общим действиям правоохранителей детей нашли вместе с отцом: они проживали в доме Киевской области и были лишены общения с матерью.

Следователям многодетный отец дал все объяснения, однако о том, что они находились в розыске, мужчина не знал. С кем будут проживать дети, родителям помогут решить представители соцслужб.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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