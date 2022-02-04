На Харківщині багатодітна матір півроку шукала своїх дітей: їх знайшли разом із батьком

Поліцейські розшукали трьох дітей, яких майже півроку розшукувала рідна матір. Починаючи з вересня, їх було оголошено у державний розшук.

Інцидент стався на Харківщині. 34-річна жінка виховувала двох синів і доньку разом зі своїм чоловіком, однак через постійні скандали він переїхав до Києва.

За даними слідства, з того часу батько дітей не хотів, аби вони жили разом із матір’ю. Наприкінці серпня він приїхав додому і забрав усіх трьох дітей із собою, не попередивши дружину.

До поліції жінка звернулася лише у вересні. З того часу двоє 13-річних хлопчиків та їхня трирічна сестричка перебували у розшуку.

Завдяки спільним діям правоохоронців дітей знайшли разом із батьком: вони проживали у будинку на Київщині і не мали жодного зв’язку з матір’ю.

Слідчим багатодітний батько надав усі пояснення, однак про те, що вони перебували у розшуку, чоловік не знав. Із ким проживатимуть діти надалі, батькам допоможуть вирішити представники соцслужб.