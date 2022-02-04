Все люди должны знать, как следует вести себя во время чрезвычайных ситуаций. Открыть стрельбу может кто-угодно в любое время, и предугадать это невозможно.

Поэтому знания, как следует вести себя в таких случаях, могут спасти жизнь.

Именно поэтому Факты ICTV собрали перечень запрещенных действий в случае вооруженного конфликта на улице.

Прежде всего, если неожиданно появились вооруженные люди, военная техника или начались беспорядки, по возможности нужно немедленно покинуть опасный район.

Чтобы избежать возможных провокаций, лучше не спорить с незнакомцами, а тем более сообщать им о своих планах и намерениях.

Такая же рекомендация распространяется и на знакомых с ненадежной репутацией.

Чтобы не усложнить ситуацию, не следует в присутствии вооруженных людей фотографировать или снимать видео.

Что нельзя делать в случае вооруженного конфликта на улице

Не наблюдайте за тем, как разворачиваются боевые действия, не стойте и не бегайте под обстрелом.

Избегайте военных машин, если таковые появились рядом.

Не демонстрируйте оружие или предметы, похожие на него.

Вдруг рядом с вами ранили человека, не пытайтесь оказать ему помощь, пока идет стрельба.

Если удалось найти укрытие, не покидайте его некоторое время после того, как наступила тишина.

Не поднимайте брошенное оружие и боеприпасы.

Не трогайте взрывоопасные и подозрительные предметы, не пытайтесь их разобрать, перенести в другое место и тому подобное.

Обо всех потенциально опасных находках стоит по возможности сообщить ГСЧС или Нацполицию по номерам 101 и 102.

Вдруг в вашей местности произошел обстрел, не стоит появляться на улице в армейской форме, камуфлированной одежде или иметь при себе какие-либо символы, что могут спровоцировать неадекватную реакцию.

Лучше будет, если вы предпочтете одежду темных цветов.

То, что одежда должна быть максимально похожей на гражданскую, подтверждает и украинский военный разведчик Пилигрим.

По его словам, тревожный чемоданчик (чаще всего это рюкзак), который должен быть сложен на случай чрезвычайной ситуации, тоже не должен напоминать камуфляж.

В зимнее время в чемоданчик можно положить комплект теплой и легкой одежды, дополнительную обувь, документы и аптечку.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики