Усі люди мають знати, як слід поводитись під час надзвичайних ситуацій. Відкрити стрілянину може будь-хто й будь-коли, і передбачити це неможливо.

Тому знання, як слід поводитись в таких випадках, можуть врятувати життя.

Зважаючи на це, Факти ICTV зібрали перелік дій, які в жодному разі не можна вчиняти в разі збройного конфлікту на вулиці.

Перш за все, якщо зненацька з’явилися озброєні люди, військова техніка чи почалися заворушення, за можливості потрібно негайно покинути небезпечний район.

Щоб уникнути можливих провокацій, краще не сперечатися із незнайомцями, а тим паче повідомляти їм про свої плани та наміри.

Така ж рекомендація поширюється і на знайомих із ненадійною репутацією.

Щоб не ускладнити ситуацію, не слід у присутності озброєних людей фотографувати чи знімати відео.

Що не можна робити в разі збройного конфлікту на вулиці:

Не спостерігайте тим, як розгортаються бойові дії, не стійте та не бігайте під обстрілом.

Уникайте військових машин, якщо такі з’явилися поряд.

Не демонструйте зброю або предмети, схожі на неї.

Раптом поряд із вами поранено людину, не намагайтесь надати їй допомогу, поки триває стрілянина.

Якщо вдалося знайти укриття, не покидайте його певний час після того, як настала тиша.

Не піднімайте покинуту зброю та боєприпаси.

Не чіпайте вибухонебезпечні та підозрілі предмети, не намагайтеся їх розібрати, перенести до іншого місця тощо.

Про всі потенційно небезпечні знахідки варто за можливості повідомити ДСНС чи Нацполіцію за номерами 101 та 102.

Раптом у вашій місцевості стався обстріл, не варто з’являтися на вулиці в армійській формі, камуфльованому одязі чи мати з собою будь-які символи, що можуть спровокувати неадекватну реакцію.

Ліпше буде, якщо ви надасте перевагу одягу темних кольорів.

Те, що одяг має бути максимально схожий на цивільний, підтверджує й український військовий розвідник Пілігрим.

За його словами, тривожна валіза (найчастіше це рюкзак), яка має бути складена на випадок надзвичайної ситуації, теж не повинна нагадувати камуфляж.

У зимовий час до валізи можна покласти комплект теплого та легкого одягу, додаткове взуття, документи та аптечку.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики