Военный эксперт рассказал, какие вещи следует брать в случае экстренной ситуации

Украинский военный разведчик Пилигрим рассказал, что нужно собирать в случае экстремальной ситуации, например, военного вторжения Российской Федерации.

Во время интервью эксперт отметил, что несмотря на такое название как тревожный чемодан, это, скорее всего, будет рюкзак.

Рюкзак должен быть таким, который не привлекает внимание. При этом он не должен быть сделан под камуфляж, ибо это первое, что будет привлекать внимание. Пилигрим подчеркнул, что на самом человеке тоже не должно быть никакой одежды, которая будет уподоблена военной униформе.

— Табу на любой камуфлированный рюкзак. Никакой одежды, даже берцы не вздумайте обувать. Все должны быть одеты в гражданскую одежду и выглядеть спокойно. Потому что как противник, так мародеры, так и наши войска – они не должны видеть в вас военных, — сказал военный разведчик.

При выборе рюкзака стоит обратить внимание на туристические варианты объемом 70-80 литров с яркой раскраской, считает эксперт.

— Потому что когда идут люди с ярким рюкзаком, военные понимают, что идут гражданские, идут беженцы, — сказал Пилигрим.

Что касается содержимого рюкзака, то в зимний период там должен быть комплект дополнительной теплой одежды и комплект легкой одежды, условные майки или спортивные штаны.

При этом желательно иметь второй комплект обуви, потому что при постоянном движении сапоги или кроссовки могут быстро прийти в непригодность. Их можно привязать шнурками к самому рюкзаку.

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Следующий обязательный атрибут содержимого рюкзака — это медикаменты.

— Возьмите основные препараты для головы, для желудка, сердца, от давления, для суставов. Обязательно должны быть антибиотики, лейкопластыри и бинты. Было бы неплохо приобрести армейскую аптечку, —сказал военный эксперт.

Он также посоветовал пройти хотя бы какие-то видео курсы по тактической медицине.

Касательно еды, то не стоит брать консервированные продукты, которые будут добавлять вес вашему рюкзаку. Вместо этого можно взять сублимированные продукты, которые занимают мало веса и имеют достаточное количество калорий. В другом случае – можно взять различные шоколадные батончики или желатиновые конфеты, что тоже даст достаточно энергии.

Эксперт подчеркнул, что при приготовлении еды необходимо обязательно кипятить воду. Для этого можно взять сухой спирт и небольшой котелок.

Ранее военный эксперт рассказал, как правильно выбрать направление движения в случае военного вторжения.

Подробнее о том, как собирать вещи в случае чрезвычайного происшествия – читайте в материале Фактов ICTV.